С актёра Алека Болдуина сняты все обвинения в убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»

Адвокаты Алека Болдуина сообщили, что с актёра сняты все обвинения по поводу убийства оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust («Ржавчина»). Судебная проверка показала, что артист не был причастен к тому, что пистолет, из которого выстрелил Болдуин, оказался заряжен боевыми патронами.

Мы довольны решением закрыть дело против Алека Болдуина и призываем к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического происшествия.

Инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября 2021 года во время съёмочного процесса фильма Rust («Ржавчина»). Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Оператор погибла на месте, а режиссёр попал в больницу с тяжёлыми ранениями.