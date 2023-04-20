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2K Games удалила антипиратскую защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands и New Tales from the Borderlands

2K Games удалила защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands и New Tales from the Borderlands
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20 апреля 2K Games удалила антипиратскую защиту Denuvo из Tiny Tina's Wonderlands — кооперативного шутера во вселенной Borderlands, который рассказывает о Крошке Тине. Впервые персонаж появился в одном из дополнений ко второй части серии. Проект поступил в продажу 22 июня 2022 года, и с тех пор игру так и не взломали хакеры.

Интересно, что Denuvo также удалили из New Tales from the Borderlands — интерактивного приключения всё в той же комедийной вселенной. Антипиратская защита продержалась в игре всего полгода: судя по всему, в 2K Games посчитали, что в ней больше нет никакой необходимости, учитывая нелестные отзывы от игроков и вялые продажи.

Вполне возможно, в ближайшее время издательство удалит защиту и из других своих игр. Компания при этом не комментировала удаление Denuvo из проектов.

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