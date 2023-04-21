Авторы реалистичной Unrecord раскрыли первые детали шутера и ответили на вопросы об игре

Французская студия DRAMA ответила на некоторые вопросы по поводу шутера Unrecord, который покорил интернет невероятно реалистичной картинкой. Разработчики подтвердили, что создают проект на Unreal Engine 5, а игровой процесс в трейлере действительно был записан с клавиатуры и мыши — вопреки предположениям многих пользователей.

Авторы подчеркнули, что в ролике нет ни единого кадра из реальной жизни. Всё, что увидели игроки в первом ролике, — исключительно игровая графика без внешнего рендеринга. В DRAMA заявили, что сюжет Unrecord не будет вдохновлён какими-либо настоящими событиями из жизни полицейских. Разработчики отметили, что стараются избегать щекотливых тем, включая расизм, излишнее насилие и дискриминацией женщин.

В DRAMA также не могут обещать, что на релизе шутер будет работать стабильно на старых ПК. Однако авторы сделают всё возможное, чтобы добиться наилучшей оптимизации, что в их силах. Что касается даты выхода, то разработчики пока не ставят себе каких-то конкретных сроков.