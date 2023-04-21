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Авторы реалистичной Unrecord раскрыли первые детали шутера и ответили на вопросы об игре

Авторы реалистичной Unrecord раскрыли первые детали шутера и ответили на вопросы об игре
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Французская студия DRAMA ответила на некоторые вопросы по поводу шутера Unrecord, который покорил интернет невероятно реалистичной картинкой. Разработчики подтвердили, что создают проект на Unreal Engine 5, а игровой процесс в трейлере действительно был записан с клавиатуры и мыши — вопреки предположениям многих пользователей.

Авторы подчеркнули, что в ролике нет ни единого кадра из реальной жизни. Всё, что увидели игроки в первом ролике, — исключительно игровая графика без внешнего рендеринга. В DRAMA заявили, что сюжет Unrecord не будет вдохновлён какими-либо настоящими событиями из жизни полицейских. Разработчики отметили, что стараются избегать щекотливых тем, включая расизм, излишнее насилие и дискриминацией женщин.

В DRAMA также не могут обещать, что на релизе шутер будет работать стабильно на старых ПК. Однако авторы сделают всё возможное, чтобы добиться наилучшей оптимизации, что в их силах. Что касается даты выхода, то разработчики пока не ставят себе каких-то конкретных сроков.

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