Cloud9 и NAVI вышли в полуфинал IEM Rio 2023 по CS:GO
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Российский состав Cloud9 по CS:GO занял первое место в группе B на Intel Extreme Masters Rio 2023 по CS:GO. Команда Владислава nafany Горшкова выиграл три матча подряд — у MiBR, OG и FURIA.
В подгруппе А аналогичного результата добилась Natus Vincere. В итоге NAVI и C9 начнут стадию плей-офф с полуфинала, а в первом раунде сразятся FURIA — Heroic и BIG — Team Vitality.
Фото: Liquipedia
Решающие матчи IEM Rio 2023 пройдут с 21 по 23 апреля. Победитель получит $ 100 тыс. и прямую путёвку на летний IEM Cologne 2023 с призовым фондом $ 1млн.
Ранее Cloud9 неожиданно не смогла пройти на последний чемпионат мира по CS:GO в Париже. На BLAST.tv Paris Major 2023 сыграет только одна команда из России, что стало антирекордом за последние шесть лет.
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