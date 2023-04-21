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Порталы, мини-боссы, смотрители — как изменилась карта в патче 7.33 в Dota 2

Обновление «Новые горизонты», ставшее одним из крупнейших в истории Dota 2, существенно изменило игровую карту.

Она стала больше на 40%, были добавлены сразу несколько новых объектов.

добавлены Парные порталы — возможность телепортироваться с одной боковой линии на другую;

у Рошана теперь два логова. При смене дня и ночи он переходит в другое, проходя сквозь других существ;

после 20:00 за сложными линиями появляются два мини-босса Терзателя, которые дают Aghanim's Shard или золото с опытом;

добавлены два новых аванпоста рядом с Парными порталами;

на карту добавлены 8 Смотретелей, которые располагаются в конткретных точках и после включения дают обзор, как варды;

у краёв карты расположены пруды с лотосами — их можно собрать, чтобы восстановить здоровье и ману;

по краям карты добавлены 12 лагерей нейтральных крипов с особыми бонусами.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema.

Полный список обновлений патча 7.33 на русском языке можно увидеть на официальном сайте игры.