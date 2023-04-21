Малению из Elden Ring убили за 15 секунд — это рекорд

Геймеры, кажется, никогда не оставят Elden Ring в покое. Игрок под ником RS_Lionheart показал, как убил одного из сложнейших боссов игры, Малению, всего за 15 секунд после начала боя.
В начале ролика можно увидеть, как игрок использует множество баффов и улучшений героя: увеличивает урон, повышает шанс критической атаки и другое. После выхода на арену игрок сразу атакует Малению прыжками и наносит огромный урон.
На полную битву с применением всех баффов ушло более полутора минут, однако процесс боя занял действительно 15 секунд — это мировой рекорд. До этого никому не удавалось победить Малению так быстро.
В комментариях геймеры оценили, насколько быстро RS_Lionheart смог одолеть босса. Многие назвали тактику игрока эффективной.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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