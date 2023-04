Элизабет Олсен — о самостоятельном исполнении трюков в кино: это пустая трата времени

Элизабет Олсен, известная по роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel, недавно пришла на The Late Show и рассказала, как она относится к исполнению трюков в фильмах.

По словам Олсен, она не видит смысла исполнять их самостоятельно, поскольку дублёры, которые более профессиональны в этом деле, сделают всё лучше и быстрее. Несмотря на это, во второй части «Доктора Стрэнджа» почти все трюки актриса сделала сама.

Это пустая трата времени, потому что дублёр делает всё намного лучше.

Также актриса отметила, что справилась со всеми трюками без особых проблем, но волновалась из-за их исполнения и качества.

Видео доступно на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert. Права на видео принадлежат The Late Show with Stephen Colbert.