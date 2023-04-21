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«Я очень тронут, спасибо»: Данила Козловский поблагодарил фанатов за поддержку

«Я очень тронут, спасибо»: Данила Козловский поблагодарил фанатов за поддержку
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Актёр Данила Козловский после своей большой публикации в телеграм-канале выложил ещё одно обращение к своей аудитории, но только в виде ролика. В видео он поблагодарил поклонников за поддержку и ещё раз призвал не верить фейковой информации в Сети.

Как отметил актёр, он никуда «не сваливал» и не собирался. Также Козловский подчеркнул, что рад находиться в тяжёлые времена рядом со своими зрителями.

Дорогие друзья, спасибо вам за вашу поддержку и ваши добрые слова, которые я получил в огромном количестве. Я очень тронут, спасибо. Берегите себя, скорейшего нам всем мира и ещё раз спасибо за вашу поддержку.

Ранее Козловский высказался по поводу дезинформации, которую про него распространяли многие СМИ.

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