Компания Duracell уходит из России
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Сегодня стало известно о том, что компания Duracell, производящая батарейки и аккумуляторы, объявила о своём уходе из России. Это связано с прекращением поставок продукции компании в Бельгии. Данными поделилось издание Mash в своём телеграм-канале.
Как отметили в компании, после ликвидации юридического лица акционеры Duracell не намерены распространять, или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке. Компания очень сожалеет о принятом решении и благодарит Россию за активное сотрудничество.
Фото: Duracell
Отмечается, что перед полным уходом Duracell распродаст все оставшиеся запасы своей продукции, включая батарейки, и расплатится с сотрудниками. После этого уход из страны будет полностью завершён.
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