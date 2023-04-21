Компания Duracell уходит из России

Сегодня стало известно о том, что компания Duracell, производящая батарейки и аккумуляторы, объявила о своём уходе из России. Это связано с прекращением поставок продукции компании в Бельгии. Данными поделилось издание Mash в своём телеграм-канале.

Как отметили в компании, после ликвидации юридического лица акционеры Duracell не намерены распространять, или иным образом делать свою продукцию доступной на российском рынке. Компания очень сожалеет о принятом решении и благодарит Россию за активное сотрудничество.

Фото: Duracell

Отмечается, что перед полным уходом Duracell распродаст все оставшиеся запасы своей продукции, включая батарейки, и расплатится с сотрудниками. После этого уход из страны будет полностью завершён.