Hi-Fi Rush не оправдала ожиданий Microsoft — Джефф Грабб

Если верить информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, популярный ритм-экшен Hi-Fi Rush не принёс авторам столько денег, сколько рассчитывалось. А Microsoft, отметил Грабб, в последнее время в целом недовольна тем, что происходит в Xbox.
Несмотря на то что критики и аудитория приняли проект очень положительно, он принёс мало денег разработчикам и самой Microsoft. По мнению Грабба, у этого может быть пара причин.
Первая — выход игры в Game Pass. Как отметил журналист, если тайтл попадает в подписку, его просто не покупают. Вторая — отсутствие рекламной кампании, ведь Hi-Fi Rush выпустили прямо в день анонса.
Видео доступно на YouTube-канале Jeff Grubb's Game Mess. Права на видео принадлежат Jeff Grubb's Game Mess.
Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox Series X/S.
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