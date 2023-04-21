Hi-Fi Rush не оправдала ожиданий Microsoft — Джефф Грабб

Если верить информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, популярный ритм-экшен Hi-Fi Rush не принёс авторам столько денег, сколько рассчитывалось. А Microsoft, отметил Грабб, в последнее время в целом недовольна тем, что происходит в Xbox.

Несмотря на то что критики и аудитория приняли проект очень положительно, он принёс мало денег разработчикам и самой Microsoft. По мнению Грабба, у этого может быть пара причин.

Первая — выход игры в Game Pass. Как отметил журналист, если тайтл попадает в подписку, его просто не покупают. Вторая — отсутствие рекламной кампании, ведь Hi-Fi Rush выпустили прямо в день анонса.

Видео доступно на YouTube-канале Jeff Grubb's Game Mess. Права на видео принадлежат Jeff Grubb's Game Mess.

Hi-Fi Rush доступна на ПК и Xbox Series X/S.