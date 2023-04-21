Мошенники нашли новый способ кражи iPhone с блокировкой предыдущего владельца

Хакеры нашли новый способ кражи iPhone, который позволяет заблокировать предыдущего владельца и получить полный доступ к смартфону. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
К счастью, метод не самый тривиальный — злоумышленнику сперва нужно узнать код блокировки смартфона. После этого он крадёт у жертвы устройство, заходит в настройки и получает 28-значный ключ восстановления, который можно использовать в том числе для смены пароля.
Затем преступник может отключить функцию «Найти iPhone», заблокировать аккаунт пользователя и даже получить доступ к банковским приложениям. Чтобы избежать подобного инцидента, в WSJ рекомендуют пользоваться функциями Face ID или отпечатком пальца.
В Apple уже отреагировали на информацию о новой методике и заявили, что сочувствуют всем, кто может столкнуться с подобным. В компании очень серьёзно относятся к атакам на своих пользователей, «какими бы редкими они ни были».
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