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В Калининграде хотят построить завод по производству российских ноутбуков

В Калининграде хотят построить завод по производству российских ноутбуков
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По информации газеты «Ведомости», российская IT-компания Softline и власти Калининградской области обсуждают возможность строительства фабрики по сборке ноутбуков и другой компьютерной техники.

Как отметил руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве России в Москве Денис Салий, переговоры в данный момент активно ведутся.

Мы ведём переговоры с Softline и рассчитываем на то, что компания развернёт в области собственное производство или контрактную сборку ноутбуков и других периферийных устройств.

Окончательное решение о создании такого предприятия будет принято на встрече в середине лета этого года. Как отметил Салий, если договориться получится, производство ноутбуков запустят лишь к 2025 году.

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