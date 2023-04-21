В Калининграде хотят построить завод по производству российских ноутбуков
Поделиться
По информации газеты «Ведомости», российская IT-компания Softline и власти Калининградской области обсуждают возможность строительства фабрики по сборке ноутбуков и другой компьютерной техники.
Как отметил руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве России в Москве Денис Салий, переговоры в данный момент активно ведутся.
Мы ведём переговоры с Softline и рассчитываем на то, что компания развернёт в области собственное производство или контрактную сборку ноутбуков и других периферийных устройств.
Окончательное решение о создании такого предприятия будет принято на встрече в середине лета этого года. Как отметил Салий, если договориться получится, производство ноутбуков запустят лишь к 2025 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
13:10
-
13:03
-
12:41
-
12:33
-
11:52
-
11:17
-
10:34
-
10:00
-
09:38
-
09:05
-
08:35
-
05:59
-
04:48
-
03:36
-
02:54
-
02:26
-
02:09
-
01:53
-
01:44
-
01:11
-
00:39
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:57
-
23:11
-
22:16
-
21:57
-
21:53
-
21:15
-
20:56
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
19:09
-
18:57
-
18:35
Партнерский контент