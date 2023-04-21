В России начнут выпускать ноутбуки и смартфоны на операционной системе РОСА

Российская компания «Рутек», специализирующаяся на контрактном производстве техники, объявила о планах по выпуску смартфонов, планшетов и ноутбуков с российской операционной системой РОСА. Производство будет осуществляться на заводе компании в Зеленограде, первые партии аппаратов выйдут уже в этом году.

Новые устройства с ОС РОСА в первую очередь будут предназначены для государственных и корпоративных клиентов, но позже могут выйти и в потребительский сегмент. По словам топ-менеджеров «Рутека», компания сосредоточится на «высоком уровне кибербезопасности» техники. На мобильной ОС РОСА также будет собственный маркетплейс, в котором пока лишь десять приложений.

Как сообщает источник «Ъ» на рынке электроники, доля десктопной операционной системы РОСА в госсекторе на данный момент не превышает 3%. А если говорить про мобильную ОС, то она находится в разработке уже несколько лет, но «конкретики по этому проекту нет, её никто не видел».