Фильм «Переводчик» Гая Ричи выйдет в России на две недели позже — 1 июня

«Кинопоиск» объявил о переносе фильма «Переводчик» в России. Изначально лента Гая Ричи должна была выйти в стране 18 мая, однако теперь премьера намечена на 1 июня. Прокатчиком всё так же выступит компания «Вольга». О причинах переноса не сообщается.

«Переводчик» рассказывает историю сержанта Джона Кинли, который в один из последних дней службы в Афганистане попадает под обстрел. Тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — рискуя своей жизнью, он помогает солдату сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак»), Энтони Старр («Пацаны»), Александр Людвиг («Викинги») и Эмили Бичем («1899»). Это будет вторая премьера Гая Ричи в России за последние полгода — в январе в стране вышел фильм «Операция «Фортуна».