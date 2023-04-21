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В закрытую бету шутера XDefiant сыграли более миллиона игроков

В закрытую бету шутера XDefiant сыграли более миллиона игроков
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Ubisoft объявила, что количество игроков, опробовавших закрытый бета-тест шутера XDefiant, достиг 1 млн. Такой аудиторией проект оброс за восемь дней закрытого бета-тестирования.

Также авторы поблагодарили всех за поддержку и призвали и дальше оставлять обратную связь, поскольку она очень важна.

Фото: Ubisoft

XDefiant анонсировали летом 2021 года. Первые впечатления геймеров были отрицательными. После этого Ubisoft начала активно работать над проектом. Отзывы от свежей беты стали лучше.

В XDefiant игрокам предлагается выбрать одну из фракций, созданных во франшизах Ubisoft, и сражаться с командой против соперников. В игре есть фракции из Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, Far Cry и Splinter Cell.

Закрытая бета XDefiant продлится до 23 апреля.

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