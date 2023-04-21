Павел Дуров потерял $ 3,6 млрд и стал самым обедневшим миллиардером из России

Павел Дуров по итогам прошлого года потерял $ 3,6 млрд. Таким образом, знаменитый предприниматель и создатель Telegram возглавил антитоп обедневших российских миллиардеров по версии Forbes. Теперь состояние Дурова составляет $ 11,5 млрд.
В топ самых обедневших миллиардеров 2022 года попали и разработчики игр — основатели компании Playrix Дмитрий и Игорь Бухмановы. Сейчас состояние каждого брата оценивается в $ 11 млрд. Каждый в 2022 году потерял по $ 1,1 млрд.
Эксперт Александр Широких со ссылкой на данные Mediascope Cross Web недавно обратил внимание, что мессенджер Telegram впервые смог обойти видеохостинг YouTube по среднему количеству пользователей из России.
В марте ежедневная аудитория «Телеграма» составила 50,9 млн россиян, в то время как на YouTube в среднем заходят по 50,7 млн в день. На первом месте в РФ всё ещё остаётся социальная сеть VK — 53,3 млн человек.
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