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Вышел первый трейлер сериала «Американец китайского происхождения» — со звёздами фильма «Всё везде и сразу»

Disney представила трейлер нового сериала со звёздами фильма «Всё везде и сразу»
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Disney презентовала трейлер фэнтезийно-комедийного сериала «Американец китайского происхождения». В шоу снялись главные звёзды оскароносной картины «Всё везде и сразу» — Мишель Йео и Ке Хюи Куан.

«Американец китайского происхождения» — это экранизация одноимённого комикса 2006 года. История рассказывает о пареньке, который оказывается в центре противостояния древнекитайских богов. При этом герой учится в школе, где начинает дружить с новичком, который приехал из Китая, пытаясь решить массу жизненных проблем.

Трейлер сериала «Американец китайского происхождения»

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Премьера шоу состоится 24 мая на Disney+. В нём будет восемь эпизодов.

Издание Deadline недавно выпустило финансовый разбор фильма «Аватар: Путь воды». Журналисты решили посчитать, сколько прибыли принесла картина Джеймса Кэмерона с учётом всех затрат: доля кинотеатров, траты на маркетинг, гонорары актёров и другие издержки.

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