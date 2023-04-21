На Netflix подали в суд из-за чернокожей Клеопатры в сериале «Царица Клеопатра»

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал в суд на Netflix из-за цвета кожи главной героини нового сериала «Царица Клеопатра». В шоу легендарную царицу играет темнокожая актриса Адель Джеймс, а продюсером выступает Джада Пинкетт Смит — жена Уилла Смита.
Исследователи заявляют, что реальная Клеопатра имела греческое происхождение, поэтому её кожа точно была светлой. Обвинитель уверяет, что новый документально-художественный сериал с чернокожей главной героиней введёт зрителей в заблуждение.
Махмуд аль-Семари отметил, что Netflix через сериал «Царица Клеопатра» продвигает идеи афроцентризма и искажает египетскую идентичность.
Большая часть того, что показывает платформа Netflix, не соответствует исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским.
Юрист просит суд заблокировать онлайн-кинотеатр Netflix на территории Египта.
Чтобы сохранить египетскую национальную и культурную самобытность, а также укрепить дух принадлежности к родине, мы просим вас принять необходимые правовые меры против этой платформы.
Клеопатра была правительницей Египта с 51 по 30 год до н. э. Она была последней царицей Египта, которая вышла из рода македонской династии Птолемеев. Получается, что она имела греческие корни.
А аудитория, в свою очередь, разнесла трейлер сериала. На момент написания этой новости у него 25 тыс. лайков и более 250 тыс. дизлайков.
Фото: Netflix
Трейлер сериала «Царица Клеопатра»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
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