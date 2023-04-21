В Microsoft прокомментировали слухи о «провале» Hi-Fi Rush

Сегодня, 21 апреля, известный инсайдер Джефф Грабб заявил, что ритм-экшен Hi-Fi Rush не оправдал ожиданий Microsoft. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что проект якобы не принёс компании заметной выручки.

Слова Грабба прокомментировал вице-президент по маркетингу Xbox Аарон Гринберг. Он заявил, что Hi-Fi Rush стала «громким хитом» и оправдала ожидания Xbox по всем ключевым метрикам корпорации.

Hi-Fi Rush — громкий хит для нас и наших игроков по всем ключевым метрикам и ожиданиям. Мы невероятно счастливы тем, что сумела преподнести студия Tango Gameworks своим неожиданным релизом.

Тем временем сам Джефф Грабб уже успел поправить самого себя. Инсайдер заявил, что слышал о том, что Hi-Fi Rush «не принесла столько денег, сколько ожидалось», однако, как именно измеряет успех Microsoft, он не знает.