Роберт Дауни-младший всё ещё готов вернуться к «Шерлоку Холмсу 3»

Недавно продюсер и жена Роберта Дауни-младшего — Сьюзан Дауни — вместе со своим партнёром-продюсером Амандой Баррелл подтвердили, что «Шерлок Холмс 3» для них самый приоритетный проект.

Вот что я могу вам сказать. И Аманда может это подтвердить. До этого мы обедали вместе с Робертом, втроём. И это была очень конкретная тема для разговора. Так что да — мы собираемся сделать это с правильными людьми и в идеальное время. Это приоритет как для нашей продюсерской компании, так и для Роберта.

«Шерлок Холмс 3» анонсировали ещё в 2018 году с запланированной датой выхода на Рождество 2020 года. В марте 2019-го премьеру перенесли на 2021-й. Но фильм пока так и не запустили в производство. На этой неделе Декстер Флетчер, который был назначен режиссёром фильма, сказал, что лента пока не находится в разработке. Постановщик добавил, что он не «знает, насколько проект интересен Дауни-младшему».

Первый «Шерлок Холмс» Гая Ричи вышел в 2009 году, а премьера сиквела состоялась в 2011-м. Оба фильма аудитория приняла тепло. Слухи о триквеле периодически всплывают в сети, но официальных анонсов пока не было.