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Роскомнадзор потребовал заблокировать Twitch-каналы Егора Крида и других стримеров

Роскомнадзор потребовал заблокировать Twitch-каналы Егора Крида и других стримеров
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Роскомнадзор после обращения Лиги безопасного интернета внёс в реестр запрещённых сайтов каналы Николая Лебедева (Некоглай), Егора Крида, Андрея Бурима (Mellstroy) и Юрия Хованского на Twitch, в «Телеграме» и Kick. Причина — незаконная реклама казино. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Платформам направлены требования от РКН об ограничении доступа к аккаунтам на территории России.

По словам Мизулиной, Федеральной налоговой службой также был «организован комплекс контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

Благодарю Роскомнадзор и ФНС России за системную работу по очищению инфопространства от незаконной рекламы казино.
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У Николая Лебедева на Twitch-канале более 2,5 млн подписчиков, а у Егора Крида — более 12 млн.

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