Выручка Sony в России обвалилась на 80% — убыток более 1 млрд рублей

В 2022 году выручка Sony в России составила 4,5 млрд рублей — это на 18,7 млрд рублей меньше, чем в 2021-м. Выходит, что уровень выручки корпорации в РФ просел на 80%. Об этом, ссылаясь на финансовый отчёт знаменитой компании, сообщил ТАСС.

В этом году основная часть выручки Sony в России пришлась на продажу самых разных товаров — этот сегмент принёс компании 4,2 млрд рублей. Остальную выручку сделали продажи запчастей и маркетинговые услуги.

Выручка Sony в России за 2022 год по сегментам

Продажи товаров — 4,2 млрд рублей.

Маркетинговые услуги — 307 млн рублей.

Продажа запчастей — 22 млн рублей.

В 2022 году Sony зафиксировала в России убыток в размере 1 млрд рублей. При этом в 2021-м компания получила с местного рынка прибыль в размере 970 млн рублей.

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В марте 2022 года Sony приостановила в России продажи своих консолей, различной периферии и игр. Компания также ограничила функционал цифрового магазина PlayStation Store.