Алека Болдуина могут повторно обвинить в убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»
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Адвокаты Алека Болдуина на днях сообщили, что с актёра сняты все обвинения по поводу убийства оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust («Ржавчина»). Но прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис могут повторно выдвинуть против артиста обвинение. Об этом заявило издание Deadline.
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Прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис вчера, 20 апреля, опубликовали заявление. В документе сообщается, что они могут повторно обвинить Алека Болдуина, но только после «дальнейшего расследования». По их словам, в этой истории всплыли новые факты, указывающие на вину актёра.
За последние несколько дней и в рамках подготовки к предварительному слушанию 3 мая 2023 года были выявлены новые факты, требующие дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы по делу Алека Болдуина.
Прокуроры подчеркнули, что они продолжат расследование этого дела.
Инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября 2021 года во время съёмочного процесса фильма Rust («Ржавчина»). Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Оператор погибла на месте, а режиссёр попал в больницу с тяжёлыми ранениями.
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