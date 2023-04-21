Алека Болдуина могут повторно обвинить в убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»

Адвокаты Алека Болдуина на днях сообщили, что с актёра сняты все обвинения по поводу убийства оператора Галины Хатчинс на съёмках фильма Rust («Ржавчина»). Но прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис могут повторно выдвинуть против артиста обвинение. Об этом заявило издание Deadline.

Материалы по теме С актёра Алека Болдуина сняты все обвинения в убийстве на съёмках фильма «Ржавчина»

Прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис вчера, 20 апреля, опубликовали заявление. В документе сообщается, что они могут повторно обвинить Алека Болдуина, но только после «дальнейшего расследования». По их словам, в этой истории всплыли новые факты, указывающие на вину актёра.

За последние несколько дней и в рамках подготовки к предварительному слушанию 3 мая 2023 года были выявлены новые факты, требующие дальнейшего расследования и судебно-медицинской экспертизы по делу Алека Болдуина.

Прокуроры подчеркнули, что они продолжат расследование этого дела.

Инцидент с участием Болдуина произошёл 22 октября 2021 года во время съёмочного процесса фильма Rust («Ржавчина»). Актёр выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Оператор погибла на месте, а режиссёр попал в больницу с тяжёлыми ранениями.