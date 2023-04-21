В «Операции по спасению 2» будет 14-минутная экшен-сцена, снятая одним кадром

Братья Джо и Энтони Руссо в интервью изданию Collider признались, что в боевике «Операции по спасению 2» есть экшен-сцена продолжительностью целых 14 минут. При этом она снята «одним кадром», и в ней будет фигурировать вертолёт. Только неизвестно, «вертушка» будет вражеской или она будет помогать главному герою расправиться с врагами.

Я, конечно, не использовал секундомер. Но вроде время я определил довольно точно. И, кажется, в сцене будет вертолёт.

В первой «Операции по спасению» есть подобная экшен-сцена. Она длится 12 минут и снята одним кадром (хотя понятно, что в ней есть аккуратно убранные склейки). Она стала одним из главных украшений ленты. На YouTube есть ролик, посвящённый съёмкам этого напряжённого эпизода.

Документалка о съёмках непрерывной 12-минутной экшен-сцены в фильме «Операция по спасению»

Видео доступно на YouTube-канале Insider. Права на видео принадлежат Insider.

События «Операции по спасению 2» развернутся вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Судя по первому трейлеру, задача действительно окажется не из лёгких.

Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix.