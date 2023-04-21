Вышел боевик «Без ответа» с Аной де Армас и Крисом Эвансом — полностью на русском языке

На сервисе Apple TV+ состоялась премьера комедийного боевика «Без ответа», главные роли в котором сыграли Крис Эванс и Ана де Армас. Лента доступна с профессиональным русскоязычным дубляжом, но картину также можно посмотреть с субтитрами на русском языке с оригинальной озвучкой.

Сюжет ленты рассказывает о том, как образцовый парень Коул по уши влюбляется в девушку Сэйди. Через время он узнаёт, что Сэйди — секретный агент. Прежде чем у пары состоится второе свидание, Коул и Сэйди отправляются в приключение, чтобы спасти мир.

Вместе с Эвансом и де Армас в фильме сыграли Эдриан Броуди, Тим Блейк Нельсон, Тейт Донован и другие. Режиссёром выступил Декстер Флетчер.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.