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Российский оператор Ксения Середа может получить «Эмми» за сериал The Last of Us

Российский оператор Ксения Середа может получить «Эмми» за сериал The Last of Us
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Издание Variety сообщило о том, что HBO планирует выдвинуть на премию «Эмми» российского оператора сериала The Last of Us Ксению Середу, снявшую первый эпизод. Также Ксения работала над второй и седьмой сериями.

Вместе с Середой HBO выдвинет оператора Эбена Болтера, который трудился над третьим, четвёртым и пятым эпизодами шоу.

Важно отметить, что подача заявок не означает, что выбранные операторы точно получат премию. Голосовать за номинантов будут в Американской телевизионной академии. В том случае, если там выберут Середу, она сможет побороться за «Эмми».

Сериал The Last of Us доступен для просмотра на сервисе HBO, но в России он не работает, так что и шоу официально в стране посмотреть нельзя.

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