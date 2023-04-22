Джоан Роулинг готова к тому, что сериал «Гарри Поттер» будут хейтить из-за неё
Поделиться
Известная писательница Джоан Роулинг в социальных сетях рассказала о том, что многие её ненавистники пытаются организовать бойкот грядущего сериала про Гарри Поттера из-за того, что она выступает продюсером проекта.
Как отметила Роулинг, она готова к потоку негатива и хейта, поэтому «запаслась шампанским».
Фото: Twitter
Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупреждён — значит вооружён, я запаслась большим запасом шампанского.
В комментариях Роулинг подчеркнула, что она взялась за продюсирование сериала в том числе из-за того, чтобы показать в нём Пивза — полтергейста Хогвартса, которого не было в фильмах. Увидеть Пивза можно было в игре Hogwarts Legacy.
Ненавистники Джоан Роулинг будут всеми силами пытаться мешать её различным проектам, поскольку обозлены на писательницу за высказывания о трансгендерах в 2020 году.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
01:38
-
01:04
-
00:34
- 21 апреля 2023
-
23:35
-
23:28
-
21:46
-
21:26
-
21:01
-
20:39
-
20:16
-
20:15
-
19:32
-
18:57
-
18:47
-
18:27
-
17:55
-
17:24
-
16:53
-
16:23
-
16:07
-
15:55
-
15:34
-
15:03
-
14:48
-
14:43
-
14:30
-
13:51
-
13:43
-
13:10
-
13:03
-
12:41
-
12:33
-
11:52
-
11:17
-
10:34
Партнерский контент