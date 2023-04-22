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В России начались продажи премиального DualSense за 25 тысяч рублей

В России начались продажи премиального DualSense за 25 тысяч рублей
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Российский ритейлер DNS начал продавать геймпад DualSense Edge. Его можно купить аж за 25 тысяч рублей. Напомним, рекомендованная цена на официальном сайте PlayStation составляет $ 200 (примерно 17 тысяч рублей).

Примечательно, что оставленные у геймпада отзывы преимущественно отрицательные из-за высокой цены, которую указали в DNS. По мнению игроков, контроллер не должен продаваться почти как полноценная консоль.

Фото: DNS

DualSense Edge предлагает покупателям возможность тонкой настройки и новый функционал: перенастройку клавиш, возможность менять стики и сразу четыре дополнительные кнопки.

Продажи DualSense Edge в мире начались ещё в январе, а до России геймпад добрался через несколько месяцев.

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