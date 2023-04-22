В России начались продажи премиального DualSense за 25 тысяч рублей

Российский ритейлер DNS начал продавать геймпад DualSense Edge. Его можно купить аж за 25 тысяч рублей. Напомним, рекомендованная цена на официальном сайте PlayStation составляет $ 200 (примерно 17 тысяч рублей).

Примечательно, что оставленные у геймпада отзывы преимущественно отрицательные из-за высокой цены, которую указали в DNS. По мнению игроков, контроллер не должен продаваться почти как полноценная консоль.

Фото: DNS

DualSense Edge предлагает покупателям возможность тонкой настройки и новый функционал: перенастройку клавиш, возможность менять стики и сразу четыре дополнительные кнопки.

Продажи DualSense Edge в мире начались ещё в январе, а до России геймпад добрался через несколько месяцев.