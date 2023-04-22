Amazon сравнил Илона Маска со злодеем сериала «Пацаны»

Британский аккаунт Prime Video в «Твиттере» с помощью мема сравнил предпринимателя Илона Маска с Хоумлендером — главным злодеем нашумевшего сериала «Пацаны», который склонен к тирании и жестокости. Таким образом, принадлежащий Amazon онлайн-кинотеатр высмеял недавнюю историю с платными синими галочками в «Твиттере», которые породили целую волну возмущения среди пользователей соцсети.

Ну… он может делать что хочет.

Фото: Twitter

Напомним, теперь галочки верификации выдаются только подписчикам сервиса Twitter Blue — она стоит $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.

Свои галочки потеряли мировые звёзды, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру и Криштиану Роналду. Однако у некоторых знаменитостей верификация сохранилась, включая баскетболиста Леброна Джеймса. Ранее он утверждал, что не станет платить $ 5 в месяц за галочку.