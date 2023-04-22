Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nintendo продолжит экранизировать свои игры

Nintendo продолжит экранизировать свои игры
Комментарии

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже стал самой кассовой экранизацией видеоигры. На прошлой неделе лента заработала более $ 678 млн. Легендарный геймдизайнер и создатель целого ряда культовых игр Сигеру Миямото заявил, что он не сомневается, что Nintendo на фоне этого успеха выпустит ещё несколько мультфильмов по своим франшизам.

Материалы по теме
«Братья Супер Марио» заработали $ 670 млн за две недели — миллиард близок

Миямото не уточнил, по каким играм стоит ждать новые ленты и когда. Важно отметить, что на создание анимационных фильмов уходит довольно много времени и средств. Легенда игровой индустрии также не стал рассказывать, какую игру он хотел бы экранизировать первой и продолжит ли Nintendo сотрудничать с Illumimation. Учитывая успешный опыт сотрудничества, японская компания может продолжить партнёрские отношения с американской студией.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023