Nintendo продолжит экранизировать свои игры

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже стал самой кассовой экранизацией видеоигры. На прошлой неделе лента заработала более $ 678 млн. Легендарный геймдизайнер и создатель целого ряда культовых игр Сигеру Миямото заявил, что он не сомневается, что Nintendo на фоне этого успеха выпустит ещё несколько мультфильмов по своим франшизам.

Миямото не уточнил, по каким играм стоит ждать новые ленты и когда. Важно отметить, что на создание анимационных фильмов уходит довольно много времени и средств. Легенда игровой индустрии также не стал рассказывать, какую игру он хотел бы экранизировать первой и продолжит ли Nintendo сотрудничать с Illumimation. Учитывая успешный опыт сотрудничества, японская компания может продолжить партнёрские отношения с американской студией.