В App Store вернули доступ к приложению «2ГИС»

Приложение информационного сервиса «2ГИС» спустя полгода стало снова доступным в App Store. Сервис был недоступен пользователям iOS с осени 2022 года.

Официальное приложение «2ГИС» вновь доступно для скачивания в App Store. Его можно установить уже сейчас.

Пресс-служба «2ГИС» добавила, что в ближайшее время приложение сервиса получит обновление для iOS.

В сентябре прошлого года приложение картографического сервиса «2ГИС» было удалено из магазина приложений AppStore. При этом установленные приложения продолжали работать на всех устройствах под управлением iOS.

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