Криптобиржа Binance вернула поддержку российских банковских карт
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Клиентам криптобиржи Binance из России вернули возможность пополнять депозиты российскими банковскими картами, а также с цифровых кошельков Qiwi.
Вы можете сделать депозит на нашей платформе с помощью российской карты через Qiwi.
Также в аккаунте Binance теперь указано, что «поддерживаются все карты Visa, Mastercard и другие карты, выпущенные в России».
Теперь депозит Binance можно пополнить рублями, турецкими лирами, британскими фунтами, евро, казахстанскими тенге, австралийскими долларами, украинскими гривнами, чешскими кронами и рядом других валют, кроме доллара США.
Напомним: через Binance россияне могут пополнять счёт турецкого финансового сервиса Oldubil, чтобы покупать игры на ПК и всех консолях.
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