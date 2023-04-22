Братья Руссо начали писать сценарий «Серого человека 2» с Райаном Гослингом

Братья Руссо рассказали журналистам издания Collider о статусе боевика «Серый человек 2» с Райаном Гослингом в главной роли. Режиссёры сейчас вовсю заняты созданием сценария картины. По их словам, уже написана половина истории.

Сейчас мы в самом разгаре. Мы в середине работы над сценарием «Серого человека 2». Мы усердно работаем, закатав рукава.

Netflix на фоне успеха первой части анонсировал «Серого человека 2» в июле прошлого года. Тогда уже было известно, что режиссёрами вновь выступят Джо и Энтони Руссо, которые снимали «Мстителей» для Marvel. А главную роль снова исполнит Райан Гослинг.

«Серый человек» — шпионский боевик, рассказывающий о бывшем спецагенте по прозвищу «Шестой», который скрывается от ЦРУ. Помимо Гослинга и Эванса, в фильме сыграли Ана де Армас («Не время умирать») и Билли Боб Торнтон («Фарго»).