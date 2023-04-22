Обложку нового номера Total Film украсили герои фильма «Индиана Джонс 5»
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Издание Total Film презентовало обложку своего нового номера — её украсили центральные персонажи грядущего блокбастера «Индиана Джонс и Колесо судьбы». На ней красуются Харрисон Форд в образе Индианы Джонса, Фиби Уоллер-Бридж, которая играет крестницу Джонса Елену, и Мадс Миккельсен, которому доверили роль антагониста — бывшего нациста Юргена Воллера.
Обложка журнала Total Film с героями фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
Фото: Total Film
«Индиана Джонс и Колесо судьбы» будет идти целых 2 часа 22 минуты. Таким образом, картина станет самой продолжительной среди всех фильмов культовой киносаги. О продолжительности пятой части рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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Премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоится 30 июня 2023 года.
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