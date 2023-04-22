Disney выпустила новый отрывок из «Питера Пэна и Венди» — с чернокожей феей

Disney поделилась ещё одним отрывком из фильма «Питер Пэн и Венди». В этот раз авторы показали первую встречу Питера и Венди, а также Динь-Динь. Фею в ленте играет актриса Яра Шахиди, она наиболее известна по фильму «Немыслимое» и работе над мультфильмами «Щенячий патруль в кино» и «Смолфут».

Отрывок из фильма «Питер Пэн и Венди»

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.

Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Эвер Андерсон («Чёрная Вдова») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). Премьера фильма состоится 28 апреля на DIsney+.