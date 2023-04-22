Сборы на русскую озвучку Hi-Fi Rush завершены — дубляжу быть
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Команда Mechanics VoiceOver объявила об окончании сборов пожертвований на русскую озвучку ритм-экшена Hi-Fi Rush. Авторам удалось собрать необходимые для работы 150 тыс. рублей — студия уже приступила к работе. Главного героя в проекте озвучивает Дмитрий Рыбин, известный актёр дубляжа.
О да, ВЫ это сделали! Команда R.G. MVO благодарит всех за поддержку! А теперь активно летим готовить для вас озвучку, дабы игра заиграла на полную катушку на русском языке! Погнали!
Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver и Microsoft.
В Mechanics VoiceOver всё ещё не готовы назвать точную дату выхода русской озвучки, однако команда отмечает, что она «не заставит себя ждать очень долго».
Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.
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