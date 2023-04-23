Игроки обвалили рейтинг дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

На сайте Metacritic вышли первые пользовательские оценки дополнения Burning Shores для игры Horizon Forbidden West. На момент написания этой новости у расширения 81 балл из 100 от критиков и 2,9 из 10 от игроков. Практически все геймеры недовольны не качеством DLC, а наличием в нём современной культурной повестки.
При этом некоторые критикуют дополнение за то, что в нём нет связи с глобальным сюжетом основной игры, а также за отсутствие побочных миссий и недостаточно прописанного антагониста. Нашлись и те, кто хвалит Burning Shores — эти пользователи отметили великолепную графику и оптимизацию.
Рейтинг дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West на Metacritic
Фото: Metacritic
Burning Shores — крупное дополнение, добавляющее новую локацию, новых врагов и многое другое. Расширение доступно только на PS5, тогда как в саму Horizon Forbidden West можно поиграть на PS4 и PS5.
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