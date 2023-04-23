Аль Пачино, отказавшись от роли Хана Соло в «Звёздных войнах», помог Харрисону Форду

Легендарный актёр Аль Пачино недавно признался, что в 70-х ему предлагали сыграть Хана Соло в фильме «Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда». Пачино вспомнил, что за эту роль ему предложили огромный гонорар, но он отказался. Пачино отметил, что, таким образом, он повлиял на становление карьеры Харрисона Форда.

По словам артиста, прочитав сценарий фильма, он ничего не понял. Поэтому и решил отказаться.

Они дали мне сценарий под названием «Звёздные войны»… Они предложили мне много денег. Я ничего не понял. Я прочитал его… И я сказал, что не могу этого сделать. Я помог сделать карьеру Харрисону Форду.

Аль Пачино стал звездой в 70-х, снявшись в «Крёстном отце». Актёр получил «Оскара» за блестящую роль в фильме «Запах женщины» 1992 года.