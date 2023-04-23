Марк Уолберг и Джонни Депп сожалеют, что отказались играть в «Одиннадцати друзьях Оушена»
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Знаменитый актёр Джордж Клуни и режиссёр Стивен Содерберг признались, что Джонни Депп и Марк Уолберг в своё время отказались сниматься в картине «Одиннадцать друзей Оушена». По словам Клуни, теперь Джонни и Марк жалеют, что не согласились на проект, так же, как и он до сих пор сожалеет о съёмках в картине «Бэтмен и Робин».
Некоторые известные люди тогда сказали нам: «Отвалите». Это были не только Марк Уолберг и Джонни Депп, но ещё и другие. Теперь они жалеют об этом. Как я жалею, что снялся в «Бэтмене и Робине».
Первая часть киносерии «Одиннадцать друзей Оушена» вышла в 2001 году. Фильм тепло приняли и критики, и зрители. Помимо Клуни и Джулии Робертс, в картине снялась целая плеяда звёзд — Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа, Кейси Аффлек и другие.
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