Соло может пропустить старт Berlin Major по Dota 2 — в первых матчах его заменит Роджер
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Капитан российской команды 9 Pandas по Dota 2 может пропустить первые матчи ESL One Berlin Major 2023 из-за проблем с визой. Об этом сообщили официальные представители клуба в соцсетях.
Пока точно неизвестно, успеет ли игрок оформить документы и вылететь в Берлин до начала группового этапа, однако на всякий случай коллектив уже нашёл замену Соло — в крайнем случае вместо него сыграет Владимир RodjER Никогосян.
Мы не исключаем, что Алексей присоединится к команде до старта игр и замена вовсе не понадобится, но хотим быть готовы к любому варианту развития событий. Большое спасибо Вове за помощь и ESL за кооперацию в решении визовых и логистических трудностей.
Возможный состав 9 Pandas на Berlin Major 2023 по Dota 2:
- Роман RAMZES666 Кушнарёв
- Глеб kiyotaka Зырянов
- Матвей MieRo Васюнин
- Владислав Antares Кертман
- Владимир RodjER Никогосян
Первый матч 9 Pandas на берлинском мэйджоре пройдёт 26 апреля в 13:00 мск — коллектив встретится с североамериканской TSM.
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