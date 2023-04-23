Соло может пропустить старт Berlin Major по Dota 2 — в первых матчах его заменит Роджер

Капитан российской команды 9 Pandas по Dota 2 может пропустить первые матчи ESL One Berlin Major 2023 из-за проблем с визой. Об этом сообщили официальные представители клуба в соцсетях.

Пока точно неизвестно, успеет ли игрок оформить документы и вылететь в Берлин до начала группового этапа, однако на всякий случай коллектив уже нашёл замену Соло — в крайнем случае вместо него сыграет Владимир RodjER Никогосян.

Мы не исключаем, что Алексей присоединится к команде до старта игр и замена вовсе не понадобится, но хотим быть готовы к любому варианту развития событий. Большое спасибо Вове за помощь и ESL за кооперацию в решении визовых и логистических трудностей.

Возможный состав 9 Pandas на Berlin Major 2023 по Dota 2:

Роман RAMZES666 Кушнарёв

Глеб kiyotaka Зырянов

Матвей MieRo Васюнин

Владислав Antares Кертман

Владимир RodjER Никогосян

Первый матч 9 Pandas на берлинском мэйджоре пройдёт 26 апреля в 13:00 мск — коллектив встретится с североамериканской TSM.