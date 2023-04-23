«Твиттер» бесплатно возвращает платные синие галочки аккаунтам-миллионникам

Старший редактор The Verge Том Уоррен заявил, что аккаунты «Твиттера», на которые подписаны более миллиона человек, начали обратно получать синие галочки верификации, за которые теперь нужно платить. При этом галочки возвращают «случайным образом».

«Твиттер» случайным образом возвращает ранее верифицированным аккаунтам синие галочки.

Известный игровой аккаунт Wario 64 подтвердил, что галочку ему вернули и он за неё не платил. Но на момент написания этой новости у Wario 64 верификация отсутствует.

Очевидно, я снова получил синюю галочку, но я не подписался на Blue и у меня нет никаких функций, которые с ним связаны.

Фото: Twitter

20 апреля многие популярные пользователи «Твиттера» лишились галочки верификации. Всё дело в том, что отныне галочки выдаются только подписчикам сервиса Twitter Blue — она стоит $ 5 для частных лиц и от $ 1000 для организаций.

По данным агентства From the Drafts, лишь 320 ранее верифицированных аккаунтов «Твиттера» решили заплатить за синюю галочку. При этом более 350 тыс. популярных аккаунтов отказались от новой платной верификации.