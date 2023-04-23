Блогеру BadComedian предложили снять первый в истории обзор в космосе

Один из поклонников творчества BadComedian предложил организовать сбор средств на запуск видеоблогера в космос, чтобы он «исправил ситуацию и сделал первый в мире обзор в космосе». Знаменитый обзорщик российского кино в ответ заявил, что он не знает, будет ли его тошнить от фильма (речь о картине «Вызов»), или от космических перегрузок.
Я пока не знаю, будет ли тошнить от фильма. Или всё же от космических перегрузок?
Картина «Вызов» уже идёт в российском прокате. Как заявляли создатели ленты, это первая художественная картина, снятая в космосе.
Сюжет ленты рассказывает, как один из космонавтов получает на МКС тяжёлую травму и нуждается в операции на сердце. Загвоздка в том, что вернуть его на Землю не получится из-за сложности травмы. Принимается решение отправить на станцию врача, а берётся за эту сложную миссию кардиохирург Евгения Беляева.
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