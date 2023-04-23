NieR: Automata купили более 7,5 млн раз

Совокупные продажи драматического фантастического слэшера NieR: Automata превысили отметку 7,5 млн копий. Об этом сообщила компания Square Enix сегодня, в день 13-летия серии NieR.
Фото: Square Enix
Статистика учитывает продажи боевика на всех платформах, на которых она доступна, — на ПК и консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Также отмечается, что 500 тыс. копий были куплены в последние пять месяцев — вероятно, из-за выхода первых серий одноимённого аниме-сериала.
NieR: Automata изначально вышла в релиз зимой 2017 года. Получается, что 7,5 млн копий издателю удалось реализовать за шесть лет существования игры.
Авторы аниме-адаптации NieR: Automata в начале этого года решили отложить выход сериала на неопределённый срок. Причина — распространение нового вида коронавируса COVID-19. Создатели успели выпустить в эфир три эпизода.
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