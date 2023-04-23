Глава Epic Games назвал противников платной верификации в «Твиттере» неудачниками
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Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.
Представители #BlockTheBlue — неудачники и кретины. Это крутые ребята из младших классов, которые работали над тем, чтобы исключить нас, ботаников, из крутых детских мероприятий, а также неудачники, присоединившиеся к ним, чтобы завоевать доверие.
Тим отметил, что новая политика платной верификации — правильный шаг Илона Маска, потому что раньше синюю галочку, по его словам, мог получить кто угодно и по блату. Хотя более года назад Тим заявлял, что верифицирует себя в «Твиттере» только тогда, когда другие пользователи смогут получать галочку на равных условиях.
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