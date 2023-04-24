Фанаты требуют новостей о «Человеке-пауке 2» — авторы призвали набраться терпения
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Sony и Insomniac не спешат делиться деталями «Человека-паука 2», а фанаты уже не могут ждать и просят автором показать хоть что-то. Один из геймеров завалил студию вопросами и отметил, что игра должна выйти в конце года, но про неё вообще ничего неизвестно.
В ответ на это Insomniac призвала геймеров запастись терпением. Как отметила студия, она «на кухне, на которой вкусно пахнет». Судя по всему, имеется в виду процесс разработки, который идёт очень хорошо.
Потому что мы на кухне. Там хорошо пахнет, но мы просто просим от вас немного терпения.
«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В ней продолжится история Питера Паркера. По слухам, игрокам дадут возможность играть как за Питера, так и за Майлза Моралеса. А сам проект должен стать масштабнее и лучше первой части.
«Человек-паук 2» выйдет в сентябре на PS5.
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