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Фанаты требуют новостей о «Человеке-пауке 2» — авторы призвали набраться терпения

Фанаты требуют новостей о «Человеке-пауке 2» — авторы призвали набраться терпения
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Sony и Insomniac не спешат делиться деталями «Человека-паука 2», а фанаты уже не могут ждать и просят автором показать хоть что-то. Один из геймеров завалил студию вопросами и отметил, что игра должна выйти в конце года, но про неё вообще ничего неизвестно.

В ответ на это Insomniac призвала геймеров запастись терпением. Как отметила студия, она «на кухне, на которой вкусно пахнет». Судя по всему, имеется в виду процесс разработки, который идёт очень хорошо.

Потому что мы на кухне. Там хорошо пахнет, но мы просто просим от вас немного терпения.

«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В ней продолжится история Питера Паркера. По слухам, игрокам дадут возможность играть как за Питера, так и за Майлза Моралеса. А сам проект должен стать масштабнее и лучше первой части.

«Человек-паук 2» выйдет в сентябре на PS5.

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