Актёр, сыгравший Полежайкина, объяснил своё отсутствие в новых «Папиных дочках»

Уже в этом году состоится премьера новых «Папиных дочек». К своим ролям вернутся почти всё актёры из оригинального шоу, однако Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, в сериале не будет.

Недавно актёр посетил передачу «Малахов» и рассказал, почему он не снялся в проекте. По словам Казакова, ему звонили по поводу участия ещё прошлым летом, однако в 2020 году актёр получил серьёзную травму ног. После этого создатели сериала, предположил актёр, передумали.

Мне позвонили прошлым летом и спросили: «Будешь сниматься?» Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от шести до десяти месяцев. Видимо, они передумали.

Всю известную информацию о проекте мы собирали в отдельном материале. С ним можно ознакомиться ниже.