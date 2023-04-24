Актёр, сыгравший Полежайкина, объяснил своё отсутствие в новых «Папиных дочках»
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Уже в этом году состоится премьера новых «Папиных дочек». К своим ролям вернутся почти всё актёры из оригинального шоу, однако Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, в сериале не будет.
Недавно актёр посетил передачу «Малахов» и рассказал, почему он не снялся в проекте. По словам Казакова, ему звонили по поводу участия ещё прошлым летом, однако в 2020 году актёр получил серьёзную травму ног. После этого создатели сериала, предположил актёр, передумали.
Мне позвонили прошлым летом и спросили: «Будешь сниматься?» Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от шести до десяти месяцев. Видимо, они передумали.
Всю известную информацию о проекте мы собирали в отдельном материале. С ним можно ознакомиться ниже.
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