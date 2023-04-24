Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр, сыгравший Полежайкина, объяснил своё отсутствие в новых «Папиных дочках»

Актёр, сыгравший Полежайкина, объяснил своё отсутствие в новых «Папиных дочках»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже в этом году состоится премьера новых «Папиных дочек». К своим ролям вернутся почти всё актёры из оригинального шоу, однако Михаила Казакова, сыгравшего Илью Полежайкина, в сериале не будет.

Недавно актёр посетил передачу «Малахов» и рассказал, почему он не снялся в проекте. По словам Казакова, ему звонили по поводу участия ещё прошлым летом, однако в 2020 году актёр получил серьёзную травму ног. После этого создатели сериала, предположил актёр, передумали.

Мне позвонили прошлым летом и спросили: «Будешь сниматься?» Я ответил, что буду, но есть одна маленькая загвоздка. В 2020-м я поломал ноги, поэтому мне должны повесить аппарат Елизарова. Но после него обещали, что буду бегать и прыгать. Это должно занять от шести до десяти месяцев. Видимо, они передумали.

Всю известную информацию о проекте мы собирали в отдельном материале. С ним можно ознакомиться ниже.

Материалы по теме
«Папины дочки» возвращаются! Что нужно знать о скором продолжении культового ситкома
«Папины дочки» возвращаются! Что нужно знать о скором продолжении культового ситкома
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023