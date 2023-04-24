В России постепенно падают продажи ПК и ноутбуков

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в первом квартале этого года продажи ноутбуков в штуках в России упали почти на четверть, а спрос на ПК — на 6%. При этом в денежном выражении оба сегмента просели более чем на 30%.
Больше всего упали продажи ноутбуков ушедших из России брендов: HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%), Dell (на 75%) и Apple (на 34%). Зато был зафиксирован рост китайских брендов: Haie, ThundeRobot, Chuwi и Gigabyte.
Что касается ПК, падение продаж было замечено у Lenovo, HP и российской компании Depo. Однако отечественные бренды в первом квартале показали себя лучше, чем годом ранее.
Некоторые эксперты считают, что к концу года покупать ПК и ноутбуки будут ещё меньше, а особенно это скажется на отечественных компаниях. Однако есть и другие мнения. Они говорят о повышении спроса на российскую технику, поскольку альтернатив становится всё меньше.
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