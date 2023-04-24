Актриса Кристина Асмус показала фото со съёмок «Вызова», сделанные на Байконуре

Актриса Кристина Асмус, известная по сериалу «Интерны» и фильму «Текст», опубликовала в социальных сетях фото, которые были сделаны полтора года назад на съёмках ленты «Вызов». Актриса также поделилась своими впечатлениями от того дня.

Как отметила Асмус, на фото можно увидеть ракету, на которой Юлия Пересильд, Клим Шипенко и другие отправились в космос.

Эти фото сделаны на Байконуре 1,5 года назад. В день, когда мы провожали в космос отважных и талантливых Юлию Пересильд и Клима Шипенко. Мы стоим на фоне той самой ракеты, на которой буквально через два часа ребята отправятся туда, в неизведанное. Эти эмоции невозможно описать и невозможно передать. Это самое сильное впечатление в жизни, которое мало с чем можно сравнить.

Фото: Соцсети Кристины Асмус

Фото: Соцсети Кристины Асмус

Фото: Соцсети Кристины Асмус

Фильм «Вызов» уже можно посмотреть в кинотеатрах. О наших впечатлениях от фильма можно узнать в материале ниже.