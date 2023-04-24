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«Вызов» собрал уже 440 млн рублей — это лучший старт 2023 года

«Вызов» собрал уже 440 млн рублей — это лучший старт 2023 года
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По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Вызов» Клима Шипенко за первый уикенд собрал 423 млн рублей, а общие сборы на данный момент превысили 440 млн рублей. Это лучший результат 2023 года.

Как отметили в издании, результат хоть и достойный, но с учётом масштабной рекламной кампании ожидания от проекта были явно выше. Насколько именно, неизвестно.

Фото: ЕАИС

Как сообщил «Кинопоиск», «Вызов» смог войти в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года в России. Лента расположилась на девятом месте, уступив фильму Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — его сборы составляют 446 млн рублей. Этот результат будет наверняка побит уже сегодня.

«Вызов» можно посмотреть во всех кинотеатрах России.

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