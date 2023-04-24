Знаменитый костюм Джона Траволты из «Лихорадки субботнего вечера» продали за $ 260 тыс.

По информации издания Daily Mail, культовый белый костюм, в котором актёр Джон Траволта танцевал в фильме «Лихорадка субботнего вечера», был продан на аукционе за $ 259 тыс. (примерно 21 млн рублей).

В 1981 году Дон Уильямс, который руководил компанией Paramount Pictures, подарил этот костюм своему другу Брайану Вассерману на день рождения. В прошлом году Брайан продал его американскому адвокату Брэду Теплицки. Чтобы подтвердить подлинность наряда, адвокат встретился с Траволтой, который указал на то, что это действительно тот самый костюм.

Костюм был продан на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе. Его первоначальная цена была установлена в $ 180 тыс., но в итоге наряд купили за $ 259 тыс.

Представитель аукциона назвал костюм одним из самых культовых в истории кино.

Этот костюм считается одним из самых культовых костюмов в истории кино.