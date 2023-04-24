Знаменитый костюм Джона Траволты из «Лихорадки субботнего вечера» продали за $ 260 тыс.

По информации издания Daily Mail, культовый белый костюм, в котором актёр Джон Траволта танцевал в фильме «Лихорадка субботнего вечера», был продан на аукционе за $ 259 тыс. (примерно 21 млн рублей).
В 1981 году Дон Уильямс, который руководил компанией Paramount Pictures, подарил этот костюм своему другу Брайану Вассерману на день рождения. В прошлом году Брайан продал его американскому адвокату Брэду Теплицки. Чтобы подтвердить подлинность наряда, адвокат встретился с Траволтой, который указал на то, что это действительно тот самый костюм.
Костюм был продан на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе. Его первоначальная цена была установлена в $ 180 тыс., но в итоге наряд купили за $ 259 тыс.
Представитель аукциона назвал костюм одним из самых культовых в истории кино.
Этот костюм считается одним из самых культовых костюмов в истории кино.
- 24 апреля 2023
-
14:41
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:11
-
13:54
-
13:38
-
13:37
-
13:21
-
13:05
-
12:57
-
12:45
-
12:06
-
11:18
-
10:56
-
10:20
-
09:41
-
09:14
-
08:36
- 23 апреля 2023
-
19:01
-
18:40
-
18:07
-
17:22
-
16:51
-
16:20
-
15:49
-
15:32
-
15:26
-
15:05
-
14:52
-
14:50
-
14:26
-
13:45
-
13:06
-
12:46